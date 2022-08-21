https://news.day.az/world/1488772.html В районе Боржоми горит лес - ФОТО - ВИДЕО
В районе Боржоми горит лес - ФОТО - ВИДЕО
Борьба с лесными пожарами идет в Боржомском районе уже третьи сутки с переменным успехом, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".
Новые очаги возгорания продолжают появляться между селами Квабисхеви и Зоврети.
Ночью из Тбилиси на тушение пожара были переброшены дополнительные группы, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Сейчас на месте - около ста пожарных.
Накануне ситуацию осложнял сильный ветер, из-за сложного горного рельефа пожарную технику не удавалось ввести в зону пожара.
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