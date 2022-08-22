ВОЗ призвала вакцинировать от коронавируса всех медиков и людей старше 60 лет

Все работники здравоохранения и люди старше 60 лет должны быть привиты от коронавируса, необходимо добиваться 70%-ого всеобщего охвата населения вакцинацией.

С таким призывом обратился в понедельник к мировому сообществу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 72-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Африки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем призывать страны - члены [ВОЗ] придерживаться стопроцентной вакцинации работников здравоохранения и людей старше 60 лет", - сказал Гебрейесус, добавив, что необходимо также "преследовать в качестве цели 70-процентный всеобщий охват прививками". "Это наилучший способ спасать жизни и обеспечивать подлинно устойчивое восстановление", - констатировал гендиректор.

Он обратил внимание на "воодушевляющий прогресс" в проведении вакцинации от коронавируса. Если в начале нынешнего года в 34 государствах охват прививками составлял менее 10%, то сейчас осталось только 10 таких стран и большинство из них "сталкиваются с чрезвычайными гуманитарными ситуациями".

По состоянию на 18:42 22 августа в ВОЗ поступили сведения о 593 269 262 инфицированных и 6 446 547 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 426 177, летальных исходов - на 681.