В США рекордно выросли ставки по ипотеке

В США выросли ставки по долгосрочным ипотечным кредитам. Показатель оказался рекордным за два месяца, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце августа ставка по 30-летней ипотеке поднялась с 5,55 процента годовых до 5,66 процента. В аналогичный период 2021-го показатель находился на уровне 2,87 процента. Что касается кредита на 15 лет, то ставка выросла с 4,85 процента до 4,98 процента. Год назад она составляла 2,18 процента.

Американские риелторы отметили, что повышение ставок привело к увеличению ежемесячных платежей по ипотеке на сотни долларов. В итоге в стране снизились продажи домов. "Повышение ипотечных ставок происходит в особенно уязвимое для жилищного рынка время, так как продавцы пересматривают свои цены из-за снижения спроса со стороны покупателей. Ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему замедлению роста цен", - объяснили в крупном ипотечном агентстве Freddie Mac.