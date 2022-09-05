На ВЭФ заявили, что популяция тигров до сих пор находится в опасности

Генеральный директор проекта "Тигр" министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии Сатиа Пракаш Ядав заявил, что тигры до сих пор находятся в опасности. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом он сказал на полях II Международного форума по сохранению этого вида животных.

"Поэтому я считаю, что такие события и договоренности очень важны", - подчеркнул Ядав.

Он отметил, что до 2010 года в России, Непале и нескольких странах число особей росло, однако в глобальном плане популяция только уменьшалась на глазах.

"Вьетнам, Камбоджа, многие азиатские страны совсем истребили всех тигров на своих территориях. Так что тигры до сих пор находятся в ужасной опасности", - сказал эксперт.

Он отметил, что этой ситуации поспособствовала не только деятельность людей, но также природные катаклизмы, отсутствие еды и прочие факторы.

Он отметил, что его организация может помочь странам "вернуть" своих тигров.

"И все вместе мы должны понять, как именно мы будем это делать", - заключил Сатиа Пракаш Ядав.

ВЭФ - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. В 2022 году форум проходит с 5 по 8 сентября.