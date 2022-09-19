Поляки жалуются на взлетевшие цены на уголь

Польские угольные склады опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки российского топлива. Об этом сообщает Fakt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что руководство Польши не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо.

"Дешевый уголь - по 996,60 злотого за тонну - планировали обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, которое имеет угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Но законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене", - отмечается в публикации.

Авторы указывают, что теперь граждане страны могут подать заявления на субсидии и покупать уголь при финансовой поддержке государства. По словам журналистов, помощь является единовременной. Она составляет три тыс. злотых.

Обозреватели также сообщили, что цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тыс. злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. В статье отмечается, что проблема также состоит в дефиците топлива, обрушившегося на Польшу после отказа поставок из России.

Сотрудница топливного склада в Бялогарде Патриция Доманьская в беседе с журналистами призналась, что в данный момент практически полностью отсутствуют поставки с польских шахт.

"Люди очень обеспокоены. Каждый день я получаю по дюжине телефонных звонков, меня спрашивают, есть ли у нас товар на складе и сколько. Сейчас у меня есть "эко-горошек" по цене 3790 злотых и брикеты за 3150 злотых. Еще недавно такой же брикет стоил у нас чуть больше 1800 тыс. злотых за тонну, но уже последняя доставка была на 1 тыс. злотых дороже", - призналась она.