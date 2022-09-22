В Испании введут временный налог в отношении миллионеров

Правительство Испании планирует ввести с будущего года новый временный налог в отношении богатых людей. Об этом сообщила в четверг министр финансов Мария Хесус Монтеро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, "правительство ведет работу" над данным налогом. Глава ведомства не стала вдаваться в подробности о новом сборе, поскольку "нужно позволить техническим специалистам работать" над ним, сообщает агентство EFE. Как пояснила министр, налог будет временным.

Она отметила, что "в течение следующих двух лет будет важно" поддержать уязвимые группы населения. Монтеро также заявила, что следует учитывать то, как будет развиваться ситуация вокруг Украины.

Что касается порога дохода или богатства, глава ведомства подчеркнула, что новый налог будет нацелен на миллионеров. Это означает, что он затронет не более 1% населения страны.