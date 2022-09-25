Под Парижем загорелся старейший рынок страны

В пригороде Парижа загорелся старейший в стране международный рынок Рюнжи. Об этом сообщает в Twitter столичная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно, пожар вспыхнул в складском помещении в районе коммуны Шевильи-Ларю. На место происшествия прибыли пожарные Парижа. Данные о пострадавших не сообщаются.

Пожарная служба обратилась в гражданам с просьбой избегать район возникновения пожара, а также освободить проезд для служебного транспорта.