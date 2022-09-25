https://news.day.az/world/1498247.html Под Парижем загорелся старейший рынок страны - ВИДЕО
Под Парижем загорелся старейший рынок страны - ВИДЕО
В пригороде Парижа загорелся старейший в стране международный рынок Рюнжи. Об этом сообщает в Twitter столичная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как стало известно, пожар вспыхнул в складском помещении в районе коммуны Шевильи-Ларю. На место происшествия прибыли пожарные Парижа. Данные о пострадавших не сообщаются.
Пожарная служба обратилась в гражданам с просьбой избегать район возникновения пожара, а также освободить проезд для служебного транспорта.
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