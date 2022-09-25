Глава МИД Беларуси раскритиковал визит Пелоси в Ереван

Визиты, подобные поездке спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, способствуют лишь обострению конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, подводя итоги своего участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - сказал Макей.