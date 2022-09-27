Balmain планирует запустить бренд косметики Balmain Beauty. Об этом сообщает Wwd, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Креативный директор Balmain Оливье Рустен решил открыть свой косметический бренд, так как, по его словам, он "одержим красотой". Первая линейка косметических продуктов выйдет под покровительством компании Estee Lauder.

"Я одержим красотой. Это почти как продолжение меня самого. И я очень горжусь тем, что работаю с Estée Lauder, потому что их продукция такого высокого качества", - заявил Рустен.

Сейчас Оливье Рустен проходит курс обучения в парижской парфюмерной школе, чтобы научиться создавать косметику, которая будет увлажнять и защищать кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Сотрудничество с Balmain подтвердил исполнительный директор Estée Lauder Гийом Джесель. Он уточнил, что соглашение с Balmain Beauty включает в себя совместную разработку, производство и распространение косметических продуктов, первые из которых, будут выпущены осенью 2024 года.