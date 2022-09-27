В Финляндии введут налог на добычу полезных ископаемых

Правительство Финляндии решило ввести налог на добычу полезных ископаемых с 2024 года. Об этом во вторник сообщило министерство финансов республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эта мера направлена на обеспечение разумного, умеренного использования природных ресурсов. В данном случае экологический фактор не рассматривался.

Налог на добычу металлических руд составит 0,6% от стоимости содержащегося в них металла. Налог на добычу других полезных ископаемых составит €0,2 за каждую добытую тонну.

Целевой доход от налога составит около €25 млн в год. 60% поступлений будут направляться муниципалитетам, где расположены шахты, а 40% - государству.