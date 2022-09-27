Что известно об утечке газа на газопроводе "Северный поток"

В газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление, а сегодня окончательно стало понятно, что речь идет об утечке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ситуации все больше и больше выглядят не как ЧП, а как конкретная провокация. Маловероятно, что сразу две трубы, одна из которых вообще новая, внезапно дали течь. Места пробоин уже известны, это в море.

Как сообщил шведский сейсмоцентр, в районе утечек были зафиксированы мощные подводные взрывы. Спецслужбы сейчас пытаются устранить последствия, политики анализируют поступающую информацию а многие эксперты вспоминают слова Джо Байдена, сказанные им еще в начале этого года.