Макрон призвал Осло наращивать экспорт газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере наращивать экспорт газа, чтобы избежать нового взлета цен на энергоносители в Европе.

Об этом по итогам разговора двух лидеров сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент призвал Норвегию наращивать экспорт с тем, чтобы бороться с повышением цен на энергоносители в Европе", - отметили в администрации Макрона. В Елисейском дворце подчеркнули, что "эти усилия Норвегии послужат снижению зависимости европейских стран от поставок из России".

Норвегия в настоящий момент является первым поставщиком газа в ЕС. По данным AFP, экспорт норвежского газа по итогам года может составить 122 млрд кубометров.

В Елисейском дворце отметили, что "темой разговора двух лидеров также стала предстоящая 6 октября в Праге первая встреча Европейского политического сообщества". Эта новая структура была предложена Макроном в мае, чтобы создать площадку для диалога между Евросоюзом и теми странами, которые не состоят в организации (Великобритания, Турция, Норвегия, Украина).