Береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку из «Северных потоков»

Газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночь на 26 сентября на участке нитки "Северного потока - 2" произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит "Северный поток - 1". В компании-операторе проекта Nord Stream AG пояснили, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.