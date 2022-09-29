https://news.day.az/world/1499152.html Береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку из «Северных потоков»
Береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку из «Северных потоков»
Газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ночь на 26 сентября на участке нитки "Северного потока - 2" произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит "Северный поток - 1". В компании-операторе проекта Nord Stream AG пояснили, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.
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