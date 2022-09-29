Парламент Ливана не смог избрать нового президента

Парламент Ливана оказался не в состоянии выбрать нового президента страны на состоявшемся в четверг заседании. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать необходимых для победы двух третей голосов. Из 128 депутатов 63 человека сдали пустые бюллетени, еще 36 поддержали кандидата от оппозиционных фракций Мишеля Муаввада.