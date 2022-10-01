Ураган достиг Южной Каролины, власти опасаются худшего

Ian, ставший ураганом 1-й категории, достиг Южной Каролины, сообщили в Национальном центре ураганов. В Джорджтауне и Чарльстоне наблюдался ветер до 140 км/час, проливные дожди и опасное повышение уровня моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, потрясенный масштабом разрушений во Флориде президент США призвал население прислушаться к призывам властей и быть осторожными:

"Масштаб разрушений во Флориде гораздо более серьёзный, мы только начинаем осознавать это. Скорее всего, это стихийное бедствие станет одним из самых страшных в истории страны. Вы все видели по телевизору, как взлетали на воздух дома и прочее имущество, на восстановление уйдут месяцы, годы...", - Джо Байден,

президент США.

По данным властей Флориды, число погибших достигло 21, но может еще возрасти. Материальный ущерб губернатор штата Рон ДеСантис назвал "историческим": улицы и дома затоплены, пришвартованные в гаванях лодки выброшены на берег.

По первоначальным оценкам, последствия Ian могут обойтись страховщикам в 47 миллиардов долларов.