Молдавия начала платить за газ меньше

Молдавия, которая заключила пятилетний контракт о поставках газа с "Газпромом", начала меньше платить за топливо. Об этом сообщает председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает Чебан, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября Чебан заявлял, что закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Молдавию, составит 1882,78 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, цена на голубое топливо упала на 45 процентов.

"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 миллионов кубов, идут в штатном режиме", - отметил председатель правления "Молдовагаза".