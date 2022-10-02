Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ушел на рыбалку, чтобы прокормить детей

На юге Шри-Ланки мужчина погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает News First, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тело ранее пропавшего шриланкийца нашли вечером 28 сентября 2022 года. Местные жители увидели в реке крокодила, который тащил в своей пасти обезглавленное тело мужчины. Односельчанам удалось опознать погибшего по одежде: им оказался Паланисами Арумугам, отец-одиночка, воспитывавший двоих детей.

Оказалось, мужчина не так давно стал заниматься рыбалкой. Арумугам работал на местной плантации, однако дохода от такой работы совершенно не хватало, чтобы прокормить семью. Шриланкиец хорошо знал об опасности крокодилов в этой местности, однако финансовые трудности поставили его в тупик, и он все же рискнул пойти на рыбалку.