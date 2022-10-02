Страшная авария с участием автобуса в Турции

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате ДТП пострадали 25 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета Star.

По информации издания, авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось. В результате грузовик перевернулся и упал в кювет.

"Пострадавшие водители столкнувшихся автобуса и грузовика и 23 пассажира были доставлены в больницы региона машинами скорой помощи", - уточняет газета.

Сообщается, что из-за аварии транспортное сообщение было нарушено в обоих направлениях примерно на час.