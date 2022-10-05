Южная Корея и США во время учений "обстреляли" сами себя

Одна из ракет, которая была выпущена в ходе учений Южной Кореи и Соединенных Штатов, упала на территории базы, пострадавших нет, пишет агентство Yonhap. Местные жители публикуют видео пожара, предположительно, на месте падения ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, издание отмечает, что упала баллистическая ракета Hyunmoo-2. Жители близлежащего к базе города Каннын заметили яркую вспышку и услышали сильный грохот.

По словам источника Yonhap, сам снаряд не разорвался - в нем сгорел порох. Как отмечает издание, совместные учения были проведены на фоне регулярных испытаний баллистических ракет со стороны Северной Кореи.