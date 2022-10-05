https://news.day.az/world/1500774.html Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 500 человек
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число пострадавших растет.
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 500 человек
Число пострадавших при землетрясении, произошедшем в иранской провинции Западный Азербайджан, достигло 530.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число пострадавших растет.
В основном, пострадавшие госпитализированы с переломами рук и ног и телесными повреждениями.
Отметим, сегодня утром в г. Хой иранской провинции Западный Азербайджан на глубине 10 километров произошло землетрясение силой 5,4 балла.
Подземные толчки нанесли ущерб городской инфраструктуре и близлежащим регионам.
В настоящее время спасатели продолжают работы в зоне бедствия.
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