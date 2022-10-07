Пенсионные фонды Британии почти рухнули

Пенсионные фонды, управляющие огромными суммами пенсионеров по всей Великобритании, оказались на грани краха на фоне "беспрецедентного" обвала на рынках государственных облигаций Великобритании, заявил Банк Англии. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объясняя экстренную интервенцию, направленную на успокоение беспорядков на финансовых рынках на прошлой неделе, Центральный банк заявил, что пенсионные фонды, в которые вложено более одного трлн фунтов стерлингов, столкнулись с серьезной проблемой, и "большое количество" находится под угрозой банкротства.

Регулятор указал, что резкое повышение процентных ставок по долгосрочным государственным облигациям Великобритании вызвало "самоусиливающуюся" спираль на долговых рынках, поставив под угрозу стабильность британской финансовой системы.

Если бы Банк не вмешался с обещанием выкупить государственный долг на сумму до 65 млрд фунтов стерлингов, фонды, управляющие деньгами пенсионеров по всей стране, "остались бы с отрицательной стоимостью чистых активов" и потребностью в наличных деньгах, которые они не смогли выдать по запросу своим клиентам.

В Центральном банке считают, что крах может затронуть финансовую систему Великобритании, что могло вызвать "чрезмерное и внезапное ужесточение условий финансирования реальной экономики".