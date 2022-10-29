Пашиняна вновь избрали главой правящей партии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу на шестом съезде партии "Гражданский договор" по итогам тайного голосования избран членом правления этого политического объединения. Заседание в прямом эфире транслировала в социальных сетях пресс-служба партии, съезд был закрыт для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Никол Пашинян получил 941 один голос представителей партии и избран членом правления "Гражданского договора", - заявил представитель счетной комиссии партии.

Правление партии состоит из 15 человек. Кроме Пашиняна, его членами избраны, в частности, министр обороны Сурен Папикян, спикер парламента Ален Симонян, глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.