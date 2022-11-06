В Германии призвали расширить санкции против Ирана

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию "Светофор", осудила действия иранских властей в отношении демонстрантов и призвала к дальнейшим санкциям против исламской республики. Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье по итогам съезда партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотни погибших, политические убийства, бесчисленное количество раненых и десятки тысяч заключенных, которым грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни, являются новым выражением бесчеловечной идеологии и насилия иранского режима", - утверждается в тексте, единогласно принятом членами СДПГ. Федеральное правительство, как указывается в документе, должно использовать все каналы для дипломатического протеста против действий властей в Иране. "До тех пор, пока иранский народ будет ограничен в своей свободе с помощью грубой силы", как сказано в резолюции, не может быть нормальных отношений с иранскими властями.

Правительство Германии, как считают члены СДПГ, должно также добиваться того, чтобы Совет ООН по правам человека принял решение о проведении независимого расследования нарушений прав человека в Иране. Депортация иранцев должна быть приостановлена до дальнейшего уведомления, а процедура получения виз для уязвимых лиц должна быть упрощена.

В резолюции также содержится призыв к приверженности ядерной сделке. Иран, по словам сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, "не должен обладать ядерным оружием". "Получение Ираном способности создавать ядерное оружие в будущем будет означать угрозу миру и безопасности людей в самом Иране, на Ближнем Востоке в целом и не в последнюю очередь существованию Израиля", - резюмируется в документе.