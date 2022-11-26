NASA показало уникальные кадры с полыхающим Солнцем

Космической красоты кадры пришли со спутника NASA, который наблюдает за Солнцем и его вспышками.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ в одном кадре оказались центральная звезда нашей cолнечной системы и Луна. Спутник Земли проходит мимо полыхающего Солнца, на какое-то время перекрывая его своим темным силуэтом.

Словно внезапный гость, Луна ворвалась в кадр камеры наблюдения и так же стремительно покинула его.