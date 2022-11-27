Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР

Конечная цель КНДР - обладание "самыми мощными в мире" стратегическими ядерными силами. Об этом говорится в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына, текст которого в воскресенье приводит агентство ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена - это самая великая и наиболее важная революционная цель. И наша конечная цель - обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век", - говорится в тексте документа за подписью Ким Чен Ына, который распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и технический персонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".