В Италии в энергетическом кризисе увидели угрозу демократии

Крупнейший предприниматель Италии увидел в энергетическом кризисе угрозу демократии.

Энергетический кризис ставит под угрозу демократию в Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом в интервью Il Sole24Ore заявил один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера, пишет Askanews.

"Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", - отметил Провера.