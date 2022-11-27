https://news.day.az/world/1514768.html В Италии в энергетическом кризисе увидели угрозу демократии
В Италии в энергетическом кризисе увидели угрозу демократии
Крупнейший предприниматель Италии увидел в энергетическом кризисе угрозу демократии.
Энергетический кризис ставит под угрозу демократию в Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом в интервью Il Sole24Ore заявил один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера, пишет Askanews.
"Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", - отметил Провера.
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