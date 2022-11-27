Турция вправе обеспечивать свою безопасность

Никто не может помешать Турции использовать свое право на обеспечение собственной безопасности.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние антитеррористические операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция имеет право на любые действия на территориях, которые она обозначила за пределами и внутри своих границ для обеспечения собственной безопасности", - заявил турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле.