Турция вправе обеспечивать свою безопасность
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Никто не может помешать Турции использовать свое право на обеспечение собственной безопасности.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние антитеррористические операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция имеет право на любые действия на территориях, которые она обозначила за пределами и внутри своих границ для обеспечения собственной безопасности", - заявил турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле.