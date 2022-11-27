https://news.day.az/world/1514851.html Турция вправе обеспечивать свою безопасность - Эрдоган
Турция вправе обеспечивать свою безопасность - Эрдоган
Никто не может помешать Турции использовать свое право на обеспечение собственной безопасности.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние антитеррористические операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Турция имеет право на любые действия на территориях, которые она обозначила за пределами и внутри своих границ для обеспечения собственной безопасности", - заявил турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле.
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