Китай создал консорциум с участием Alibaba и Tencent для разработки чипов

Правительство Китая привлекло крупнейшие компании, включая корпорацию Alibaba и телекоммуникационный холдинг Tencent, к разработке полупроводниковых чипов на фоне возможного введения новых ограничений со стороны США. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в проекте также задействованы Академия наук КНР и другие исследовательские учреждения. Перед консорциумом высокотехнологичных гигантов и научных институтов стоит задача снизить зависимость страны от крупнейшего производителя чипов ARM, контрольным пакетом акций в котором владеет японский холдинг SoftBank. Как отмечает издание, китайские разработчики используют открытую процессорную архитектуру RISC-V, ставшую в последние годы основным конкурентом системы ARM.

"Наша цель - заменить чипы ARM в наиболее высокотехнологичных продуктах на новые решения на базе RISC-V", - заявил старший инженер из подразделения Alibaba T-head, специализирующегося на полупроводниках.