Мужчина протаранил 12 машин в России

В Ростове-на-Дону пьяный водитель повредил сразу 12 машин, когда пытался припарковаться во дворе. Подробности инцидента РЕН ТВ рассказали очевидцы и пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, житель дома Евгений поделился, что виновник аварии в попытке втиснуться на парковочные места сбивал практически каждую машину на своем пути. Некоторые автомобили получили немалые повреждения.

"Люди рассказывали, что он ехал и просто каждую машину бил, а потом влетел в Ford и не смог вырулить. А с другой стороны еще такой же пьяный машины побил. В общей сложности 12 машин пострадало. Это случилось часа в два дня, и с этого времени полиция стояла до двенадцати ночи и все выясняла", - добавил мужчина.

Одним из горожан, в чью машину врезался пьяный водитель, оказался 83-летний Николай Федорович. После "встречи" с машиной нарушителя у его легковушки теперь не открывается капот.

"У меня сейчас капот не открывается. Я прям из окна все видел, это все на моих глазах было. Перед у машины разбитый весь", - отметил ростовчанин.

Также он добавил, что пока неизвестно, получат ли пострадавшие автовладельцы компенсацию. Жителям пришлось несколько часов провести в отделении полиции.

Отметим, что нарушителя уже удалось задержать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.