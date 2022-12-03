Два турецких судна столкнулись в Мраморном море

У входа в пролив Босфор в Мраморном море столкнулись два турецких судна.

Об этом говорится в сообщении Управления береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел у якорной стоянки Ахыркапы. Столкнулись 26-метровый сухогруз "Burhan Dizman" и 147-метровый контейнер "TURAN C".

В управлении сообщили, что сухогрузы были безопасно пришвартованы на якорной стоянке Ахыркапы.