https://news.day.az/world/1516366.html Два турецких судна столкнулись в Мраморном море
Два турецких судна столкнулись в Мраморном море
У входа в пролив Босфор в Мраморном море столкнулись два турецких судна.
Об этом говорится в сообщении Управления береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел у якорной стоянки Ахыркапы. Столкнулись 26-метровый сухогруз "Burhan Dizman" и 147-метровый контейнер "TURAN C".
В управлении сообщили, что сухогрузы были безопасно пришвартованы на якорной стоянке Ахыркапы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре