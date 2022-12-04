https://news.day.az/world/1516700.html Канада осталась без света
Канада осталась без света
Свыше 100 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося вечером в субботу на южную часть восточной провинции Онтарио. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.
В частности, от разгула стихии пострадали жители Торонто и его пригородов. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами достигала 27 м/с. В результате в регионе были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи.
Аварийные бригады продолжают устранять последствия разгула стихии. О сроках завершения восстановительных работ не сообщается. О пострадавших информации не поступало.
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