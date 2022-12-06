https://news.day.az/world/1517007.html Министр обороны Финляндии посетит Турцию
Министр обороны Финляндии посетит Турцию
Обнародована дата визита министра обороны Финляндии в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
Министр обороны Антти Кайкконен совершит рабочий визит в Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара 7-8 декабря.
Министры обороны обсудят процесс вступления Финляндии в НАТО, общие вопросы безопасности и оборонное сотрудничество между двумя странами.
Министр обороны Кайкконен возложит венок к мавзолею Ататюрка.
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