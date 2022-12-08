https://news.day.az/world/1517351.html В Китае женщина сломала четыре ребра из-за острой еды
В Китае женщина сломала четыре ребра из-за острой еды
В Китае у женщины начался сильный приступ кашля после того, как она съела острую пищу. В результате она сломала себе четыре ребра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что во время кашля она услышала треск в области груди.
Через некоторое время китаянка пришла на обследование в больницу, где при проведении томографии у нее выявили перелом ребер. По заявлению врачей, травма произошла из-за недостаточного веса женщины. При росте 171 см, она весит 57 кг.
На данный момент девушка восстанавливается от повреждений. В дальнейшем, по словам пострадавшей, она займется физическими упражнениями, чтобы набрать нужную массу тела.
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