В Китае женщина сломала четыре ребра из-за острой еды

В Китае у женщины начался сильный приступ кашля после того, как она съела острую пищу. В результате она сломала себе четыре ребра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во время кашля она услышала треск в области груди.

Через некоторое время китаянка пришла на обследование в больницу, где при проведении томографии у нее выявили перелом ребер. По заявлению врачей, травма произошла из-за недостаточного веса женщины. При росте 171 см, она весит 57 кг.

На данный момент девушка восстанавливается от повреждений. В дальнейшем, по словам пострадавшей, она займется физическими упражнениями, чтобы набрать нужную массу тела.