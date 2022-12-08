https://news.day.az/world/1517637.html Смертельное ДТП в России - ВИДЕО
Смертельное ДТП в России - ВИДЕО
Смертельное ДТП произошло в Оренбургской области. Там столкнулись два автомобиля, погибли четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла около поселка Кирсановка. Там столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Четыре человека погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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