Смертельное ДТП в России

Смертельное ДТП произошло в Оренбургской области. Там столкнулись два автомобиля, погибли четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла около поселка Кирсановка. Там столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Четыре человека погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.