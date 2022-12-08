Заявление канцлера Германии после попытки госпереворота

Операция немецких правоохранительных органов по делу о попытке государственного переворота показала, что Германия - защищенная страна. Она способна предотвратить подобные нарушения закона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это", - сказал Шольц.

При этом Шольц не уточнил, каким образом в защищенном государстве вообще мог планироваться какой-либо государственный переворот. Да еще и связанный с попыткой возвращения к политике Второго рейха.