Число бедных в Польше может резко вырасти

В Польше число бедных может резко вырасти в 2023 году из-за последствий энергетического кризиса, так как для большинства жителей расходы на содержание жилья многократно выросли. Об этом пишет Interia, ссылаясь на доклад "Бедность в Польше", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе отметили, что за последние полгода более 80% жителей Польши ощутили на себе влияние роста цен на продукты. При этом 15% опрошенных заявили, что, скорее всего тоже ощутили на себе рост цен. Исходя из результатов опроса, почти каждый поляк отметил рост цен на продовольствие.

По данным исследования, 81% опрошенных жителей Польши считают, что сложившаяся экономическая ситуация приведет к стремительному росту числа нуждающихся. При этом большая часть жителей экономят на покупке одежды или обуви (64%), развлечениях и культуре (64%). Также растет число тех, кто имеет долги, но не может справиться с ними.

Аналитики посчитали, что сейчас за топливо приходится платить в 2,5 раза больше, чем год назад, что в конечном итоге сказывается на материальном благосостоянии жителей.