Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль ратифицировали соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в воскресенье в Twitter государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли в министерстве экономики Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

"Соглашение о всеобъемлющем партнерстве между ОАЭ и Израилем теперь ратифицировано обоими правительствами. Эта сделка отменит или снизит тарифы на 96% товаров, что даст значительный импульс нашей промышленности и сектору услуг", - написал аз-Зейуди.