Турция будет представлена на похоронах Пеле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в похоронах легендарного бразильского футболиста Пеле, которые состоятся завтра, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил министру Чавушоглу, который будет представлять Турцию на церемонии приведения к присяге новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, присутствовать на похоронах Пеле.

Эдсон Арантес ду Насименту, футболист, известный как Пеле и добившийся выдающихся успехов в истории футбола, скончался 29 декабря в больнице в Сан-Паулу, где он лечился.