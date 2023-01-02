Цех завода растительных масел загорелся под Курганом

Порядка 600 квадратных метров горело в цеху Курганского завода растительных масел в селе Менщиково. Возгорание произошло утром 2 января, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Открытый огонь охватил оборудование и начал быстро распространяться по территории. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К счастью, пострадавших в возгорании не было.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курганской области, к настоящему моменту пожар локализован. Сообщение о возгорании поступило в 09:11 (10:11 ПО GMT). На локализацию пожара потребовалось примерно полтора часа.