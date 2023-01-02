На Филиппинах растет чисто жертв селевых потоков

На Филиппинах в результате схода селей, вызванных проливными дождями, по предварительным данным, погибли не менее 51 человека.

Как сообщает Day.Az, по данным местным властей, шестнадцать жителей зоны бедствия госпитализированы, 19 - числятся пропавшими без вести.

В целом стихия оказала негативное воздействие на районы с общей численностью населения в 600 тыс. человек, где расположены 34 крупных населенных пункта.

Более 50 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия, частично или полностью разрушены 4 500 жилых построек. Имеют место перебои в энергоснабжении.

На Филиппины ежегодно обрушиваются не менее 20 стихийных бедствий, в том числе тайфунов.