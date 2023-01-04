Выборы в Турции могут состоятся раньше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность переноса на более ранний срок президентских и парламентских выборов, которые намечены в стране на 18 июня. Об этом он сообщил в среду журналистам в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Все, что обсуждается в обществе, так или иначе оказывается в нашей повестке. Вода не стоит на месте", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности переноса даты всеобщих выборов.

Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил 2 января журналистам, что дата выборов может быть сдвинута. По его словам, партия, которую возглавляет Эрдоган, рассматривает разные варианты.