Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.

Отмечается, что министр Чавушоглу поздравил коллегу с назначением на новую должность.

Чавушоглу напомнил Коэну об ожиданиях Турции в отношении палестинского вопроса и в этом контексте подчеркнул, что считает действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса неприемлемыми.

Кроме того, министры договорились о сотрудничестве для улучшения двусторонних отношений.