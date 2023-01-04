https://news.day.az/world/1525537.html Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля
Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.
Отмечается, что министр Чавушоглу поздравил коллегу с назначением на новую должность.
Чавушоглу напомнил Коэну об ожиданиях Турции в отношении палестинского вопроса и в этом контексте подчеркнул, что считает действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса неприемлемыми.
Кроме того, министры договорились о сотрудничестве для улучшения двусторонних отношений.
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