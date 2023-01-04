Евросоюз разрабатывает стратегию производства и применения водорода

В рамках перевода транспорта и промышленности на чистую энергию Евросоюз решил развивать использование в качестве одного из основных её источников водород. Во всем мире существует около тысячи станций заправки этим газом, в том числе в бельгийском порту Антверпен. Там специальные баки автомобилей заполняет водородом, который постепенно сгорает в дороге, производя электричество для мотора с приводом на колёса. Еврокомиссия предлагает создать такую инфраструктуру по всему континенту в дополнение к станциями электрической зарядки. Пока всё это работает безопасно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, технологический советник властей Валлонии объясняет, какую роль будет играть водород в очищении атмосферы, когда прекратится использование нефтепродуктов и природного газа:

"Это будет часть решения такой задачи, - сказал Рой Кэмп. - Пока мы вкладываем огромные средства в основном в возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер. Но проблема с ними в том, что когда светит солнце и дует ветер, обычно потребности в такой энергии мало. Водород же даёт идеальный способ хранения энергии. Мы можете использовать в то время, когда он вам нужен, а в останое время просто беречь. Водород определенно станет одним из типов топлива будущего. Мы не говорим, что он годится для всего, но мы верим, что большая часть тяжелой транспортной техники будет работать на водороде".

Бельгийское правительство хочет использовать его и для других целей, в частности, для производства химических продуктов, таких как удобрения и пластмассы. В перспективе этот первый элемент периодической таблицы предполагается применять для термоядерного синтеза, как на Солнце. Возобновляемый водород, который используют в порту Антверпена, производится путем электролиза, то есть расщепления молекул воды с выделением кислорода под воздействием производимого экологически чистым путём электричества.

Однако инженер-химик Свободного университета Брюсселя считает таку добычу самого легкого газа непрактичной:

"Производить воодород путём электролиза воды просто, - сказал Самуэль Фурфари. - Все студенты-химики видели, как это делает их профессор. Но это не промышленный способ производства такого газа. Этот способ сам энергозатратный. Те студенты, которым их профессор показывал такой опыт в классе, видят в этом решение энергетической проблемы. Нет, это не так. Промышленный способ электролиза воды очень сложен. Поэтому его не существует, и никто этим не занимается" .

Большая часть применяемого в экономике водорода извлекают из воды "грязными" способами, например, при сжигании природного газа, то есть с выбросами CO2. Вот почему Европейская комиссия хочет, чтобы H2 производился с использованием "зелёной" энергии.