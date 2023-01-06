Центробанк Ирана подвергся кибератаке
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Центральный банк Ирана подвергся крупной кибератаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана.

Отмечено, что кибератака была предотвращена: "Вчера ЦБ Ирана подвергся DDoS-атакам, но они были предотвращены".

Подчеркивается, что в эти дни больше всего кибератак из-за рубежа было совершено против банков и финансовых структур, Интернет-провайдеров и коммуникационных ифраструктур, но они были предотвращены.