Центробанк Ирана подвергся кибератаке

Центральный банк Ирана подвергся крупной кибератаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана.

Отмечено, что кибератака была предотвращена: "Вчера ЦБ Ирана подвергся DDoS-атакам, но они были предотвращены".

Подчеркивается, что в эти дни больше всего кибератак из-за рубежа было совершено против банков и финансовых структур, Интернет-провайдеров и коммуникационных ифраструктур, но они были предотвращены.