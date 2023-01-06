https://news.day.az/world/1526094.html Центробанк Ирана подвергся кибератаке
Центробанк Ирана подвергся кибератаке
Центральный банк Ирана подвергся крупной кибератаке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила компания телекоммуникационной инфраструктуры Ирана.
Отмечено, что кибератака была предотвращена: "Вчера ЦБ Ирана подвергся DDoS-атакам, но они были предотвращены".
Подчеркивается, что в эти дни больше всего кибератак из-за рубежа было совершено против банков и финансовых структур, Интернет-провайдеров и коммуникационных ифраструктур, но они были предотвращены.
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