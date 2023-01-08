Полиция в Гюмри задержала участников акции протеста

Полиция в Гюмри задержала участников и сторонников несанкционированной антироссийской акции протеста на дороге, ведущей к 102-й военной базе России в Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Стражи порядка предупредили, что митингующие нарушают закон о свободе собраний и будут подвергнуты приводу за неподчинение законным требованиям полицейских.

В результате основная часть протестующих была доставлена в участок.