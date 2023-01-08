Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие

Финляндия откажется размещать на своей территории ядерное оружие даже после вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует портал телерадиовещания Yle.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Хельсинки не выдвигали никаких предварительных условий при подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Тем не менее он настаивает, что никакого ядерного оружия на финской земле точно не будет даже после того, как страна официально вступит в блок.

Также Хаависто отметил, что Финляндия и Швеция образуют единую оборонную стратегическую единицу, и поэтому одновременная подача ими заявок на членство в НАТО - это нечто большее, чем вежливость. Поэтому его страна ни при каких условиях не будет вступать в альянс раньше соседа.

Министр иностранных дел Финляндии считает, что членство страны в НАТО укрепит сотрудничество ЕС и альянса, а также сотрудничество Северных стран. Однако внешнеполитический вектор государства при этом не сильно изменится: ЕС по-прежнему будет главным партнером Финляндии, а фундаментальным столпом их единства останется реализация и охрана прав человека.