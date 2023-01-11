Мировые Центробанки закупили 50 тонн золота в ноябре 2022 года

По итогам ноября 2022 года мировые Центробанки закупили в общей сложности 50 тонн золота. Всего за прошлый год официальные финансовые институты приобрели 673 тонны драгоценного металла, при этом большая часть активов была закуплена в третьем квартале, сообщается на сайте организации World Gold Council (WGC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Центральные банки купили 50 тонн чистого золота в ноябре, что на 47% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Народный банк Китая (НБК) объявил о первом пополнении своих официальных золотых резервов с сентября 2019 года, добавив 32 тонны за месяц", - говорится в материале.

В ноябре НБК приобрел золото на общую сумму около $1,8 млрд. По объемам продаж в лидерах по итогам последнего месяца осени оказались Центральные банки Казахстана и Узбекистана. Одними из основных покупателей выступили валютные регуляторы Турции и Кыргызстана, уточняется в статье.