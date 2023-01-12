В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»

Новый вариант COVID-19 "кракен" впервые обнаружен в России. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Роспотребнадзоре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый случай заражения <...> субвариантом "омикрона" XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", - говорится в сообщении.