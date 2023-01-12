https://news.day.az/world/1527726.html В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»
В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»
Новый вариант COVID-19 "кракен" впервые обнаружен в России. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Роспотребнадзоре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Первый случай заражения <...> субвариантом "омикрона" XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", - говорится в сообщении.
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