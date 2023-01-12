Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел из-за драки

На борту рейса Бангкок - Москва, экстренно севшего в Самарканде произошла драка.

Как передает АПА, об этом сообщает источник "Известий".

Между двумя мужчинами на борту произошел конфликт, переросший в драку, после чего беременной пассажирке стало плохо. Экипаж самолета принял решение сесть в ближайшем аэропорту - в Самарканде.

Беременной женщине вызвали скорую помощь, а с дебоширами разбираются правоохранители. По некоторым данным, в ходе из разборок пострадала бортпроводница.

Остальные пассажиры ждут вылет в Москву. По информации источника, сначала они провели в салоне самолета около 2,5 часа. Потом им сообщили о "технической неисправности" судна и попросили пересесть в автобусы.

В распоряжении "Известий" появилось видео из аэропорта в Самарканде. На кадрах пассажиры рейса жалуются, что они вынуждены мерзнуть в минус 20 в летней одежде.

Сообщается, что пассажиров отправят в Москву двумя резервными самолетами. Часть пассажиров перебронируют на ближайший рейс "Аэрофлота" до Шереметьево 13 января.