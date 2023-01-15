Британия развернет 100 морских беспилотников

Великобритания вместе со своими союзниками к лету развернет около 100 морских беспилотников в рамках борьбы с контрабандой оружия и наркотиков на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил коммодор королевских ВМС Эдриан Фрайер, командующий британскими военнослужащими в составе международной группировки Объединенные морские силы, в опубликованном в воскресенье интервью газете Mail On Sunday.

"Летом мы будем иметь флот из 100 непилотируемых кораблей в этой местности. Это станет значительным вкладом в борьбу с контрабандой, поскольку позволит иметь более ясное представление о том, что происходит на воде. Это даст нам огромное количество данных. Это значительно увеличит наши возможности по сдерживанию нелегальной торговли в открытом море", - сказал он. Как добавил Фрайер, Великобритания, в частности, рассчитывает с помощью увеличения числа морских беспилотников улучшить борьбу с контрабандой оружия из Ирана в Йемен.

Объединенные морские силы были сформированы в 2001 году с целью борьбы с терроризмом. По состоянию на 2022 год в эту группировку под руководством США входят 34 государства. Они осуществляют совместное патрулирование морских районов Ближнего Востока, в том числе Персидского и Оманского заливов, Красного моря и западной части Индийского океана.